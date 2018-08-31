Мосгорсуд в пятницу проведет подготовку по иску о снятии Собянина с выборов мэра Москвы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд принял к производству иск кандидата в столичные мэры от КПРФ Вадима Кумина о снятии с выборов действующего главы города Сергея Собянина, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"В Мосгорсуде принят к производству иск Кумина, который ранее был оставлен без движения для устранения недостатков", - сказала Солопова.

"Сегодня по результатам досудебной подготовки будет определена дата рассмотрения иска по существу", - добавила пресс-секретарь.

В минувший вторник Солопова сообщила агентству, что в суде зарегистрирован "иск Кумина об отмене регистрации кандидата Собянина на должность мэра города Москвы". Однако из-за допущенных при подаче нарушений, заявление было оставлено без движения, истцу дали срок до 30 августа исправить недостатки.

Согласно исковому заявлению, опубликованному Куминым, кандидат от коммунистов полагает, что участие в гонке Собянина нарушает его "законные интересы по участию в управлении делами государства" и негативно влияет на "правовую безупречность" кандидатского корпуса в кампании по выборам мэра.

Кроме того Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы упоминание Собянина в СМИ.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.