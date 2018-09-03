Московские врачи удалили 20-килограммовую раковую опухоль пациенту из Хабаровска

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена успешно провели операцию по удалению пациенту гигантской злокачественной опухоли в животе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медучреждения в понедельник.

"Операция, которая длилась несколько часов, была чрезвычайно сложной и состояла из нескольких этапов. Опухоль была настолько огромной, что врачам приходилось удалять ее частями, каждая из которых весила пять-шесть килограмм. Общий вес опухоли составил более 20 килограмм", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мультидисциплинарную хирургическую бригаду возглавил академик РАН, директор МНИОИ имени Герцена - филиала Московского научно-исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, а бригаду анестезиологов - профессор Виктория Хороненко.

"Врачам удалось не только успешно удалить опухоль, но и вернуть пациента к полноценной жизни", - подчеркивается в сообщении.

История болезни

41-летний пациент поступил на лечение в МНИОИ имени Герцена из Хабаровска. Его история болезни, говорится в релизе, началась в мае 2016 года, когда во время операции по поводу удаления паховой грыжи, у него были выявлены два опухолевых образования, которые при биопсии были диагностированы, как липома (доброкачественная жировая опухоль - ИФ).

При обследовании по месту жительства в марте 2018 года у пациента была выявлена многоузловая забрюшинная опухоль. В краевом клиническом центре онкологии Хабаровска врачами была предпринята попытка хирургического лечения. Однако в связи с вовлечением магистральных сосудов в опухолевый процесс на консилиуме было принято решение воздержаться от него и направить пациента для дополнительного обследования и выработки дальнейшей тактики лечения в Москву.

Московские специалисты диагностировали у пациента высокодифференцированную липосаркому - крайне агрессивную и опасную разновидность злокачественного новообразования (ЗНО), особенностью которой является то, что оно растет стремительными темпами, сдавливая внутренние органы, нарушая их нормальное функционирование и процесс кровообращения. Именно поэтому специалистами Центра было принято решение о проведении экстренной хирургической операции, пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что проведение подобной операции стало возможным благодаря реализуемой в РФ программе госгарантий, которая дает право онкологическим пациентам на получения квоты высокотехнологичной медицинской помощи.