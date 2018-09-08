Московские музеи в День города будут работать бесплатно

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Жители и гости столицы в дни празднования 871-летия Москвы, в субботу и воскресенье, смогут бесплатно посетить 81 музей и выставочный зал, сообщает сайт мэрии.

"Департамент культуры в день 871-летия Москвы открывает двери для посетителей, музеи будут работать бесплатно. В некоторых из них пройдут выставки, посвященные Москве", - сказал порталу генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.

По его словам, для посещения любого из городских музеев нужно сначала получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов для этого не потребуется.

"Предварительная регистрация тоже не нужна, но на некоторые выставки необходимо записаться заранее", - отметил Овчинников.

В списке музеев, в которые 8 и 9 сентября можно будет попасть бесплатно, музей Москвы, Дарвиновский музей, музей космонавтики, дом-музей Марины Цветаевой, усадьба "Коломенское". Полный список учреждений культуры опубликован на портале мэрии mos.ru

Культурные площадки в субботу и воскресенье работают по своему обычному графику, пояснили в городской администрации.

В мэрии также сообщили, что в честь 871-летия столицы для горожан организуют бесплатные экскурсии, некоторые из них подготовили специально ко Дню города.

Так, 150 познавательных прогулок пройдут 8 и 9 сентября в рамках проекта "Москва экскурсионная". Участникам расскажут об истории столицы и ее самых интересных местах в городе - например, проведут по булгаковским местам и Большому Каретному переулку, где прошли молодые годы поэта Владимира Высоцкого.

По оценке московской мэрии, в народных гуляниях по случаю 871-летия Москвы 8 и 9 сентября примут участие порядка 10 млн человек. Во всех округах столицы пройдет более 300 крупных праздничных мероприятий.