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Москва

Собянин объяснил, в чем разница между его победами на выборах 2018 и 2013 годов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Выборы мэра столицы в 2018 и 2013 годах сильно различались, заявил глава российской столицы Сергей Собянин.

"Я думаю, они отличались принципиально. Если предыдущие выборы были выбором стратегии, планов развития, то нынешние выборы - это был отчет, экзамен, что было сделано в здравоохранении, образовании, социальной политике, дорожном строительстве, развитии метрополитена, благоустройстве города", - сказал избранный мэр в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.

Он назвал гигантскими планы по строительству в ближайшие годы Большой кольцевой линии метро (Московских центральных диаметров) и хорд внутри города.

"Все это важные проекты, и теперь уже для всех очевидно, мне кажется, что они реализуемы, и наша команда способна с этим справиться", - добавил Собянин.

На выборах мэра Москвы Собянин набрал 70,17% при явке избирателей 30,14%. Инаугурация состоится 18 сентября в концертном зале "Зарядье".

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Теги: Сергей Собянин

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