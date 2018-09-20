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Москва

Осенние дожди в Москве начнутся в воскресенье

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пятница и суббота в Московском регионе будут по-летнему ясными и теплыми, однако осеннее ухудшение погоды прогнозируется в воскресенье, следует из прогноза Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Центральное УГМС).

"В пятницу и субботу на фоне гребня антициклона в Москве и области сохранится солнечная и теплая погода. Температура воздуха выше климатической нормы. Но уже в воскресенье под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона в регионе начнутся дожди", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения в четверг.

В пятницу и субботу - переменная облачность, без осадков, дневные температуры окажутся в диапазоне 23-25 градусов. В воскресенье погода резко изменится: будет облачно и дождливо, при этом столбики термометров днем не поднимутся выше 14-16 градусов, возможны порывы ветра до 15 м/с.

Дождь возможен и в понедельник, днем станет еще холоднее - 11-16 градусов, отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что московская средняя температура в сентябре значительно превышает климатическую норму - на восемь градусов. Температуру в +23 в конце сентября метеоролог назвал "фантастической", однако, по последним данным, суббота в столице будет еще теплее, чем предполагалось в начале недели.

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