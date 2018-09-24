Новое административное дело Навального уже поступило в суд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы рассмотрит новое административное дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного сразу после 30 суток ареста в понедельник.

"В адрес Симоновского районного суда Москвы поступил материал о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ Навального Алексея Анатольевича", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Виктор Васильев в понедельник.

Как ожидается, рассмотрение дела может состояться уже сегодня.

Ранее в понедельник соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил, что Навальный был задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу. По словам Волкова, новое дело связано с митингами 9 сентября, во время которых Навальный отбывал арест за нарушения правил организации акции, состоявшейся в Москве 28 января.

В пресс-службе столичного главка полиции позднее подтвердили задержание Навального, уточнив, что ему вменяется нарушение порядка организации публичного мероприятия, повлекшее "причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния".

Если суд признает Навального виновным, ему грозит административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 20 суток.