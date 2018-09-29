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Москва

По факту ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с автобусом в Луховицком районе, в котором пострадало более 20 человек.

"Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Луховицы по факту ДТП, происшедшего на автодороге "М-5 Урал", в результате которого пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали более двадцати человек, из них шесть были доставлены в медицинское учреждение.

Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительной информации, виновная в ДТП водитель легкового автомобиля - женщина 61 года.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили "Интерфаксу", что в результате аварии с автобусом в подмосковных Луховицах пострадали 16 человек, 13 из них госпитализированы в подмосковные больницы. По данным ведомства, детей в автобусе не было. Погибших нет. Между тем, источник в службе скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что помощь потребовалась всем 23 пассажирам автобуса.

Автобус, перевозивший рабочих из Коломны в Зарайск, перевернулся на 125 км трассы М-5.

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Теги: Подмосковье, Луховицы

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