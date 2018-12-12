В Кремле прокомментировали скандал с требованием выселить онкобольных детей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резонансной информацию, связанную со сбором подписей за выселение семьи с онкобольными детьми в одном из многоквартирных домов Москвы.

"Это, безусловно, достаточно резонансная новость, к сожалению, которую мы тоже читаем в СМИ. Это не может быть вопросом, которым занимается администрация президента РФ. Мы только можем выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать эту ситуацию.

Песков выразил надежду на то, что жители дома, где сложилась эта ситуация, "не сочтут за труд как-то ознакомиться с минимальной информацией об онкологии".

"В целом, конечно, мы это комментировать не можем, это не наш вопрос", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве собирает подписи за то, чтобы выселить семьи с онкобольными детьми. Квартиру семьям, приехавшим с детьми для лечения, снимает благотворительный фонд "Подари жизнь". В письме, под которым собираются подписи жителей, говорится о том, что дети, поскольку они ходят в масках, якобы могут быть заразными и представлять опасность для окружающих.

Специалисты напомнили, что нет исследований, которые подтверждали бы, что рак может быть заразен. А в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что сборщики подписей под петицией раскрыли личную информацию тех людей, которые ее подписали. Если у тех, кто собирал эти подписи, нет письменного согласия на раскрытие личных данных тех, кто подписался, то это нарушение закона