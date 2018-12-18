Москва

В "Сокольниках" пройдет акция против повышения стоимости парковки в Москве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Дирекция парка "Сокольники" согласовала заявку на проведение 23 декабря публичной акции, связанной с изменениями тарифов на платную парковку в Москве.

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Как сообщает во вторник портал учреждения культуры, мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00 с количеством участников до 500 человек. Заявка была подана Натальей Каплиной.

Цель публичного мероприятия: "Выражение мнения граждан - жителей Москвы к изменениям правил парковки в Москве, которые вводятся с 15 декабря 2018 года", уточняет администрация парка.

Ранее в парке "Сокольники" 23 декабря с 10:00 до 21:00 планировалось проведение общественно-публичного мероприятия проекта правительства столицы "Московское долголетие". Заявка с количеством участников до 1 тыс. человек была подана департаментом труда и социальной защиты населения города.

Позже акция была отменена по просьбе организаторов.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке "Сокольники" находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1,5 тыс. человек. Согласованные акции там не могут заканчиваться позже 22:00 и начинаться ранее 07:00.

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Теги: Москва, Сокольники

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