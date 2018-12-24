Кремль и мавзолей Ленина в среду закроют из-за общероссийской елки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Московский Кремль, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения в среду, 26 декабря в связи с проведением в Государственном Кремлевском дворце общероссийской ёлки, сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Кроме того, по информации ФСО, в этот же день будет ограничен допуск граждан на Красную площадь.

Проход посетителей в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" будет осуществляться через Боровицкий проход, говорится в сообщении.