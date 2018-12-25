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Москва

Самым загруженным днем в московских аэропортах станет 30 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По данным туристического сервиса Aviasales, 30 декабря станет самым напряженным предновогодним днем в аэропортах Москвы, сообщил порталу "Интерфакс" PR-директор компании Янис Дзенис.

"Так, 25% всех праздничных бронирований приходится на последний день этой недели", - сказал он.

Как отметил Дзенис, самыми популярными внутренними направлениями станут Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. "Именно эти направления вошли в топ популярных рейсов москвичей. В среднем, улететь туда можно за 9,7 тыс. рублей. В зарубежный рейтинг попали Ереван, Кишинев, Тбилиси, Стамбул и Прага. Средняя цена билета на Новый год - 16,9 тыс. рублей", - пояснил он.

По словам PR-директора Aviasales, туристам следует приезжать в аэропорты заранее, не позднее, чем за три часа до вылета, так как возможны не только пробки на дорогах, но и длинные очереди в терминалах. Также эксперты рекомендуют отказаться от поездки на личном автомобиле или такси и воспользоваться "Аэроэкспрессом". Чтобы ускорить процесс получения посадочного талона лучше воспользоваться онлайн-регистрацией.

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