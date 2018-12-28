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В Москве задержали 30 дворников после жалоб на неоплачиваемые переработки

В полиции заявили, что проверяют мигрантов из Узбекистана и Киргизии на экстремизм

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала 30 дворников-мигрантов в Москве в рамках проверки на экстремистскую деятельность, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержано 30 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, все задержанные - выходцы из стран ближнего зарубежья.

Дальнейшая информация уточняется, сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев полиции по этому поводу пока не поступало.

Ранее "ОВД Инфо" сообщило о задержании группы дворников (мигрантов из Узбекистана и Киргизии) после встречи с главой управы Нагорного района Москвы, на которой они возмущались тем, что им не платят за переработки.

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