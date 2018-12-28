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Москва

Власти Москвы опровергли информацию о недоплатах дворникам на юге столицы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В префектуре Южного административного округа (ЮАО) Москвы назвали ложной информацию, появившуюся в СМИ в связи с задержанием 30 дворников-мигрантов, о невыплатах зарплаты дворникам государственного бюджетного учреждения "Жилищник Нагорного района".

"Сегодня ряд сотрудников ГБУ "Жилищник Нагорного района" пришли в управу, где с ними встретился глава района. Поводом для обращения работников стала ложная информация, распространяемая бывшим руководящим составом ГБУ, о снижении зарплаты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры ЮАО.

Как пояснил сотрудник пресс-службы, в начале декабря в связи с неудовлетворительной организацией работы на участке и многочисленными жалобами жителей с начальником 6-го участка, мастером и техником ГБУ "Жилищник Нагорного района" были расторгнуты трудовые договоры.

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"Перед увольнением указанные сотрудники саботировали работу ГБУ. Целенаправленно распространяли ложную информацию среди работников о привлечении их к дополнительным работам вне закрепленной территории", - заявили в префектуре.

Там заверили, что были организованы встречи с сотрудниками ГБУ для информирования и разъяснения сложившейся ситуации. "Все сотрудники гарантированно и в полном объеме получают начисленную зарплату в соответствии с утвержденным объемом работ", - отметили в пресс-службе.

В префектуре также сообщили, что по имеющейся информации, сотрудники ГБУ ранее позволяли себе в рабочее время отлучаться на подработку в коммерческие организации, в том числе и в интересах бывшего начальника участка. "После выявления этих фактов были приняты соответствующие кадровые решения", - добавил собеседник "Интерфакса".

Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании группы дворников (мигрантов из Узбекистана и Киргизии) после встречи с главой управы Нагорного района Москвы, на которой они возмущались тем, что им не платят за переработки.

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