Систему газоснабжения в Серпуховском районе перезапустят после аварии вечером в субботу

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты "Мособлгаза" планируют перезапустить систему газоснабжения в Серпуховском районе Подмосковья, где произошел прорыв газопровода, вечером в субботу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе газораспределительной организации.

"Сейчас идут строительно-монтажные восстановительные работы на газопроводе. (...) Как только они закончатся, специалисты "Мособлгаза" начнут работы по перезапуску. Ближе к вечеру они начнутся", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, это будет означать полное восстановление газоснабжения.

Ранее сообщилось, что прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в 02:10 на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от ГРС "Протвино" в Серпуховском районе.

По уточненной информации Минэнерго, прекращено газоснабжение 13 410 абонентов (запитаны от ГРС "Протвино", сети газораспределения и газопотребления обслуживаются АО "Газпром газораспределение Калуга" и АО "Мособлгаз").

Сформирован штаб под руководством Белоусовского линейного управления магистральных газопроводов. Решаются вопросы переподключения котельных и потребителей. Подготовлен перевод котельной, питающей г.о. Протвино на резервное питание дизельным топливом. Отключенных абонентов от электроснабжения нет.