В Москве в новогодние праздники родилось около 2,5 тысяч детей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В период январских праздников в столичных роддомах появились на свет около 2,5 тысяч детей, большинство из них - мальчики, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы в среду.

"С 1 по 9 января в городских роддомах появились на свет 2466 детей. Как и в предыдущие годы, большинство новорожденных - мальчики (1356, или 55 процентов)", - говорится в сообщении.

Каждая семья получила в подарок специальный набор для младенцев, в который входят подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки и другие необходимые в первые месяцы жизни малыша предметы, отмечено в сообщении.

"Больше всего малышей - 226 - появились на свет в родильном доме городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана. Второе место в рейтинге по количеству новорожденных занял роддом городской клинической больницы имени С.С. Юдина, где мамами стали 213 женщин. На третьем месте - родильный дом городской клинической больницы имени В.В. Виноградова, где принимали роды 194 раза", - добавили на сайте мэра.