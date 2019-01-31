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Москва

Имя Мария в 2018 году стало самым популярным среди родившихся в Москве девочек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2018 году чаще всего новорожденным девочкам давали имя Мария, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в четверг.

Имя София, занимавшее последние пять лет первую строчку в рейтинге, оказалось на втором месте. Третье место занимает Анна, сообщает мэрия, ссылаясь на данные городского ЗАГСа.

"Сведения о наиболее популярных мужских и женских именах почти не изменились с прошлых лет. Родители по-прежнему отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки. Данная статистика свидетельствует о том, что в московских семьях сильны традиции и преемственность поколений", - цитирует пресс-служба начальника Управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

Как и в 2017 году, в перечень самых востребованных женских имен вошли также Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара.

Между тем, в ЗАГСе назвали самые необычные имена, которые родители дали дочкам в 2018 году. Это Адель-Иллария, Виктория Луна, Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Августина, Доминика.

Список самых популярных мужских имен по-прежнему возглавляет Александр. Второе и третье места сохранили за собой Михаил и Максим. Далее идут Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Матвей. Замыкает рейтинг имя Илья. Выбыло из топ-10 имя Кирилл. Среди необычных мужских имен есть Филл, Мартин, Пересвет и Добрыня.

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Теги: Москва

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