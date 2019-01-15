Ферганская улица в Москве перекрыта из-за просевшего грунта

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Из-за проседания грунта на проезжей части во вторник утром было перекрыто автомобильное движение на участке Ферганской улицы на юго-востоке столицы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы.

"Движение по Ферганской улице от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто", - уточнил собеседник агентства.

Городские службы делают все возможное, чтобы скорее восстановить движение на Ферганской улице. pic.twitter.com/S5i9EpB9Im — ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.

По его словам, объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили "Интерфаксу", что городские службы оперативно прибыли на место проседания грунта на Ферганской улице и приступили к ремонтным работам.

"В результате инцидента коммунальные сети не повреждены, отключение потребителей от тепло- и водоснабжения не было", - подчеркнул собеседник агентства.