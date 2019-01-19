Задержанных в Москве участников акции памяти Маркелова и Бабуровой не освободят до понедельника

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Задержанных на акции в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции, их оставляют в ОВД "Арбат" до понедельника, сообщила "Интерфаксу" координатор проекта правовой помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова.

"Задержанные находятся в ОВД "Арбат". На всех четверых оформили часть 1 статьи 19.3 КоАП, это неповиновение сотрудникам полиции, хотя Николай Кретов при задержании поднял руки вверх и кричал, что не сопротивляется", - сказала Фролова.

По ее словам, у всех четверых отняли вещи и телефоны, связь с ними прервалась.

"Нам сообщили, что их оставляют в отделе до суда, на 48 часов", - добавила правозащитница.

Она подчеркнула, что к задержанным весь день не пускали адвокатов даже по доверенности, несмотря на то, что по закону защищать административно задержанного можно даже без нее. К одному из задержанных пустили адвоката только через пять часов, к другим обещают пустить утром в воскресенье, сообщила Фролова.

Согласованное с властями Москвы шествие в память об убитых адвокате Маркелове и журналистке Бабуровой состоялась в Москве в субботу в столице в десятую годовщину их гибели.

Как сообщили "Интерфаксу" участники шествия, в ходе акции были задержаны четыре человека.

Адвокат Маркелов и корреспондентка "Новой газеты" Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро "Кропоткинская".

6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в этом убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве, получила 18 лет колонии. Эксперты относят Тихонова и Хасис к радикальным националистам.