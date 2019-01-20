Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Желтые жилеты" в Бельгии атаковали журналистов. Протестующие подозревают, что журналисты крупных СМИ собирают информацию для властей. Пострадавшие подали жалобу на порчу имущества.

- Задержанных в Москве участников акции памяти Маркелова и Бабуровой оставят в полиции до понедельника. Их обвинили в неповиновении полиции. В понедельник должен состояться суд.

- Мария Шарапова выбыла из розыгрыша Australian Open. Россиянка проиграла в четвертом круге теннисистке из Австралии Эшли Барти. Теперь в одиночном разряде за Россию выступает только Анастасия Павлюченкова.

- Более 50 домов остались без отопления в Барнауле. Среди них есть жилые дома и социально значимые объекты. Сведений о пострадавших не поступало.