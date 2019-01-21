Аэропорты Москвы начали задерживать рейсы из-за снегопада

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В аэропортах Москвы растет число задержанных рейсов из-за сильного снегопада.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в настоящее время задержаны 17 рейсов. Больше всего - 10 рейсов - задержаны во "Внуково", еще три в "Шереметьево" и два в "Домодедово". Еще 12 рейсов в "Домодедово" отменены.

"Аэродромные службы в московских аэропортах вновь переведены на усиленный режим работы. Взлетно-посадочные полосы регулярно расчищаются от снега, все самолеты перед вылетом проходят противообледенительную обработку. Таким образом, возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Тем не менее, ни один самолет на запасные аэродромы пока не ушел.