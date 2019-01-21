Со вторника в Москву придут морозы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - После серии циклонов в столичный регион придет похолодание, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу ведомства, в ночь на вторник, 22 января, ночные температуры опустятся до минус 14-16 в столице и до минус 14-19 градусов в Подмосковье. Днем будет не выше минус 10-12 в мегаполисе и минус 10-15 в регионе. Возможен небольшой снег.

В среду, 23 января, осадки прекратятся. Ночью ударят морозы: до минус 17-19 в столице и до минус 17-22 градусов по области, в отдельных районах возможно понижение температуры до минус 27 градусов. Днем ожидается минус 10-12 в Москве и минус 10-15 в Подмосковье.

В четверг, 24 января, снова местами пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется минус 15-17 в столице и минус 15-20 в регионе, местами возможно похолодание до минус 25 градусов. Днем температура составит минус 9-11 в Москве и минус 9-14 градусов по области.

В пятницу, 25 января, местами также выпадет небольшой снег. Ночные температуры будут колебаться в пределах минус 17-22, дневные - минус 11-16 градусов.

В субботу, 26 января, ночью прогнозируется минус 15-20, днем - минус 9-14 градусов, временами снег.