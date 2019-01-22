Власти Москвы пообещали в ближайшее время не менять тарифы на парковку

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы пока не планируют новых изменений тарифов на парковку, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов журналистам во вторник.

"Сейчас у нас готовых решений по изменению тарифов и любым изменениям по парковкам нет и не планируется", - подчеркнул он.

Последний раз тарифы на парковку в Москве повышались с 15 декабря, когда на 237 особо загруженных улицах города был введен максимальный тариф - 380 рублей в час. При этом время бесплатной парковки было сокращено с 15 до 5 минут.

Ликсутов также отметил, что итоги загруженности улиц, где с 15 декабря поменялись цены на парковку, будут подведены в начале февраля.