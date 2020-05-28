Заболевших Михальченко и Каминова перевели из "Лефортово" в больницу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмены Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов переведены из "Лефортово" в больницу СИЗО "Матросская тишина" с подозрением на коронавирус, сообщила после визита в "Лефортово" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, обоим проведут обследование, в том числе сделают компьютерную томографию легких.

В этой тюремной больнице уже находится совладелец группы "Сумма" Зиявуддин Магомедов, добавила Литвинович. Он также ранее находился в "Лефортово".

Из-за карантина в "Лефортово" начались проблемы с питанием, рассказала также член ОНК. Передачи заключенным были запрещены из-за коронавируса, так что теперь они могут питаться только тюремной едой или заказывать продукты в тюремном ларьке. Из-за этого арестанты с язвой желудка или другими желудочно-кишечными болезнями, которые раньше ели только еду из дома, вынуждены устраивать "лечебное голодание", отметила Литвинович.

"Однако качество тюремной еды не высокое, а ассортимент ларька в "Лефортово" - очень скудный. Если все другие московские СИЗО подключены к заказам еды из ФГУП "Калужский", то в "Лефортово" этого нет. К ФГУП "Калужский" много претензий, но большой его плюс хотя бы в том, что ассортимент его напечатан мелким шрифтом на 20 страницах. А вот в ларьке "Лефортово" почти ничего нет", - написала правозащитница.

По ее словам, почти все арестованные жалуются на ларек, который к тому же работает "раз в месяц", так что заказанную еду люди получают только через тридцать дней.

Ранее ФСИН подтвердила, что в "Лефортово" есть три случая подозрения на заражение коронавирусом у заключенных. Их имена служба не назвала. Имена заразившихся называли правозащитники. Симптомы коронавирусной инфекции обнаружились и у фигуранта "дела Ивана Голунова", бывшего полицейского Максима Уметбаева, рассказывал адвокат его подельника.

Михальченко - один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга, ранее занимал пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом. Его и Каминова обвиняют в создании преступного сообщества в рамках дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево.

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов содержится в СИЗО с марта 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате.