Экс-замначальника тульского наркоконтроля осужден за взятки от содержателей борделя

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Тулы признал бывшего заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Дмитрия Калинина виновным во взяточничестве и превышении полномочий. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Анна Киречеева.

"Судом ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в сумме 560 тысяч рублей", - сказала "Интерфаксу" в пятницу Киречеева.

Уголовное дело по статьям УК РФ "Получение взятки в крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями" было возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Тульской области.

Как установлено, в марте 2015 года фигурант дела получил информацию, что житель Тулы организовал занятие проституцией и содержит притон в одной из квартир. Полицейский пообещал посодействовать, чтобы мужчину и его сообщницу не привлекли к уголовной ответственности, а также сообщать, если сотрудники полиции запланируют рейды.

Страж порядка предложил передавать ему каждый месяц по 10 тыс. рублей в обмен на покровительство. Хозяин был вынужден согласиться с предложением полицейского. В общей сложности 37-летний подполковник полиции получил 280 тыс. рублей.

В СКР уточнили, что с января 2012 года по июль 2016 года Калинин занимал должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области, а с июля 2016 года по апрель 2018 года - заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.

Ранее были осуждены содержатели притона для занятия проституцией.

В свою очередь региональное УМВД провело служебную проверку в отношении фигуранта дела.

"По ее результатам сотрудник был уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Также наказаны его непосредственные руководители за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения", - сообщил агентству начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.