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Москва

Из-за "минирований" во вторник в Москве эвакуировали 165 тысяч человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Более 500 анонимных сообщений о "минированиях" по разным адресам в Москве поступили в правоохранительные органы города накануне, было эвакуировано 165 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомлённый источник.

"Вчера по городу отмечалась очередная масштабная волна сообщений, за сутки поступило чуть больше 500 анонимных сообщений об угрозах взрыва, сообщения поступали с различных электронных почт, а также звонков по IP-телефонии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них была проведена эвакуация 165 тыс. человек.

"Ни в одном из случаев угроза не подтвердились", - отметил источник.

Теги: Москва

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