Аноним "заминировал" ТЦ "Европейский" в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре "Европейский" в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступила анонимная информация об угрозе взрыва по ТРЦ "Европейский", службы города выехали", - сказал собеседник агентства, уточнив, что данная информация проверяется.

Накануне в правоохранительные органы Москвы поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" по разным адресам.

Осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них была проведена эвакуация 165 тыс. человек.

"Ни в одном из случаев угроза не подтвердились", - отметил источник.

Среди объектов, о которых сообщали неизвестные, больше всего оказалось образовательных учреждений, заведений быстрого питания и торговых центров.