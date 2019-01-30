Сурки в Московском зоопарке не проснутся к Дню сурка

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сурки в Московском зоопарке проспят День сурка и останутся в спячке до середины марта, сообщили в среду в пресс-службе зоосада.

"2 февраля во многих странах отмечается День сурка. Принято считать, что именно в этот день сурки выходят из спячки, поднимаются из своих нор на поверхность и тем самым предвещают приход весны. Однако сурки Московского зоопарка по своему обыкновению проспят этот день", - говорится в сообщении.

СУРКИ НЕ ПРОСНУТСЯ: содержащиеся в Московском зоопарке сурки игнорируют свой официальный праздник 🐾🌱🥕

Ph: Н.Комаров pic.twitter.com/h9tSBiJaPS — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 30 января 2019 г.

В зоосаде уточнили, что примета о сурке, предсказывающем наступление весны, имеет американо-канадские корни. Еще в 90-х годах она получила широкую известность благодаря киноленте "День сурка".

Однако обитающие на территории США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок - лесной, а российский - степной (байбак). Последний проводит в спячке от трех до шести месяцев и выходит из состояния анабиоза только тогда, когда израсходует все жировые запасы, накопленные за лето, и почувствует приближение тепла.

"То, когда в Московском зоопарке проснутся сурки, зависит от погодных условий и температуры. По прогнозам зоологов, это произойдет не раньше середины марта", - добавили в пресс-службе зоопарка.