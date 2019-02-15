ОНК Москвы попросила прокурора проверить законность содержания в ОМВД участников массовой драки

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в столичную прокуратуру в связи с информацией о удержании в полиции предположительно трех десятков человек, проверяемых на причастность к конфликту у кафе на юго-востоке Москвы.

"В ОНК Москвы поступила информация о том, что в ОМВД по району Печатники незаконно содержится более 20 человек, среди которых есть люди с хроническими заболеваниями. При проверке сотрудники полиции сообщили членам ОНК, что якобы в ОМВД содержится всего один задержанный. При этом в книге доставленных, по полученной информации, было около 30 граждан", - сказал "Интерфаксу" в пятницу ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В свою очередь член ОНК Москвы Евгений Еникеев пояснил агентству, что речь идет о людях, которых проверяют на причастность к участию в массовой драке, произошедшей минувшей ночью около кафе "Неолит" на Первой Курьяновской улице.

По словам Мельникова, эти люди сообщили членам ОНК через окно, что задержаны. "Более двух с половиной часов нас не допускают к проверке граждан", - добавил он.

"В связи с полученной информацией мы направили обращение на имя и.о. прокурора Москвы и попросили его проверить ее", - сказал Мельников.

Еникеев также сообщил, что к удерживаемым в здании людям "адвокат не допускается в отделение с ночи".

Ранее в столичной полиции сообщили, что в результате конфликта у кафе на Первой Курьяновской улице в Москве пострадал один человек. По данным источника "Интерфакса", пострадавших двое.

Позднее представитель главка Юрий Титов сообщал агентству, что после драки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ОМВД по району Печатники доставлено 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий, рассказал Титов. Позднее источники агентства сообщали о 25 людях.

В ходе пресечения противоправных действий, в соответствии с законом "О полиции", полицейским из табельного ПМ был произведен один выстрел вверх, добавил Титов.