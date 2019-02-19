Из семи "заминированных" ТЦ в Москве эвакуировали 5 тыс. человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Менее чем за 30 минут в Москве "заминировани" семь торговых центров, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"С 15:00 по каналам экстренных служб поступили угрозы в адрес торговых центров "Парус", "Метрополис", "Капитолий" (два объекта), "Райкин Плаза", "Алтуфьевский" и "Савеловский", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для проверки анонимных сообщений с территорий этих ТЦ эвакуировали более 5 тыс. человек.

Ранее во вторник не подтвердились анонимные сообщения об угрозе взрывов в ТЦ "Атриум" на Курской и "Парка Зарядье", а также школы и лицея на востоке Москвы.