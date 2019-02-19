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Москва

Останкинская телебашня оказалась среди "заминированных" зданий в Москве

Есть обновление от 17:23

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Волна сообщений о "минировании" зданий в Москве коснулась Останкинской телебашни, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По данным на 16:15, в городе "заминировано" порядка десяти торговых центров, гостиница "Космос", Казанский вокзал и Останкинская телебашня", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что после 16:00 поступила информация об угрозе взрыва в ТЦ "Щука" и на ГЭС-1 на Раушской набережной.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что из семи торговых центров Москвы после анонимных сообщений об угрозах взрыва было эвакуировано более пяти тысяч человек.

Теги: Москва, Останкинская башня

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