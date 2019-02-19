Неизвестный "заминировал" ВДНХ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Анонимное сообщение об угрозе взрыва на ВДНХ поступило около 17:00 по каналам экстренной службы города Москва, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"После поступления сообщения будет проводиться проверка всех объектов выставки", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что за неполные два часа в Москве было эвакуировано более 7 тыс. человек для проверки поступивших сообщений об угрозах взрыва.

В списке "заминированных" объектов оказались Казанский вокзал, Останкинская телебашня, десяток торговых центров, энергетические объекты города, гостиница "Космос".