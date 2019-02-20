СКР попросит об аресте женщины, оставившей ребенка ночью в заповеднике в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следствие попросит суд избрать меру пресечения женщине, подозреваемой в том, что она намеренно оставила своего шестилетнего сына ночью в московском парке "Лосиный остров" с мешком на голове, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде лишения свободы в отношении матери ребенка, который провел всю ночь один на территории заповедника", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, обнаружившие мальчика граждане сообщили следствию, что "на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия".

"Рассказ ребенка, который он также сообщил взрослым на месте, противоречит версии матери о случившемся", - сказала Иванова.

Она отметила, что на экспертизу направлены изъятые в автомобиле женщины рулоны скотча, нож-штопор, фрагменты волос с детского кресла и другие улики.

Как сообщалось, в понедельник утром 33-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Позднее автомобилисты нашли мальчика невредимым возле автозаправки.

По показаниям матери, накануне вечером она ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе сына заехала в парк, где он убежал.

Ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка, мать мальчика была задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий, сообщала Иванова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).