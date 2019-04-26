Из-за угрозы пожаров в Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до "желтого" в столичном регионе 26-27 апреля из-за высокой пожароопасности. Как сообщает метеослужба, предупреждение действует в Москве и Московской области с 21:00 26 апреля в течение 24 часов.

По прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу в столичном регионе температура местами может достичь 24 градусов, небольшой дождь ожидается в ночь на субботу.

Ранее сообщалось, что 24 и 25 апреля аномальное тепло в Москве обновляло температурные рекорды 2019 года. Так, в четверг максимальная температура в районе ВДНХ достигала 24 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, аномальное тепло в выходные дни в московском регионе сменится резким похолоданием вплоть до ночных заморозков в Подмосковье в ночь на понедельник.