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Мосгордума приняла в I чтении закон об эксперименте по электронному голосованию на выборах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мосгордума в понедельник приняла в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва", передал корреспондент "Интерфакса".

"Законопроектом предусматривается проведение электронного голосования в одном или нескольких одномандатных избирательных округах. Оптимальное число, думаю, один или три округа. С учетом того, что электронное голосование в этом году является экспериментом, традиционный способ не отменяется, одновременно будут использованы обе формы участия в выборах. Выбирать форму голосования будет сам избиратель", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, выступая на заседании.

Он сообщил, что для участия в электронном голосовании должны выполняться несколько условий. "Во-первых, избиратель должен обладать активным избирательным правом в данном округе, то есть проживать в этом округе, во-вторых, избиратель должен подать заявление об участии в электронном голосовании. Заявления будут подаваться в личном кабинете на портале госуслуг. Те, кто не имеют личного кабинета, могут оформить заявление в МФЦ при предъявлении паспорта. Подача заявлений осуществляется за 45-3 дня до дня голосования", - сказал Горбунов.

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Глава Мосгоризбиркома отметил, что избиратель может отказаться от заявления об электронном голосовании. "Если человек передумал, обстоятельства изменились, заявление можно отозвать не позднее, чем за три дня до выборов. В день голосования избиратель, подавший заявление, в личном кабинете получает доступ к избирательному бюллетеню в электронной форме", - сказал он.

В.Горбунов исключил возможность двойного голосования, так как избиратель, подавший заявление, автоматически исключается из списка традиционного голосования.

23 апреля законопроект был одобрен на заседании думской комиссии по госстроительству и местному самоуправлению. Документ на рассмотрение депутатов внес мэр Москвы Сергей Собянин.

В соответствии с документом, избирательные округа, где наряду с традиционным голосованием будет проводиться электронное, будут определены решением Мосгоризбиркома не позднее, чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов в столичный парламент. При этом решение о назначении выборов должно быть принято не позднее 9 июня.

Ранее Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, каждый из которых предлагает новые формы для голосования на выборах. Один из законопроектов предусматривает проведение в качестве эксперимента электронного дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Проект закона предполагает, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе.

Мосгордума Москва

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