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Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - С 1 по 4 мая парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, 5 мая парковки будут работать по режиму обычного воскресного дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".

"С 1 по 4 мая бесплатно можно оставить автомобиль на любой улице, включенной в зону столичного парковочного пространства, в том числе и там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме", - заявил собеседник агентства.

По его словам, 5 мая, как и в другие воскресные дни, платить нужно будет только за парковку на 237 наиболее загруженных улицах Москвы, где действует максимальный тариф.

Вместе с тем, в выходные в "Московском паркинге" призвали автомобилистов в праздничные выходные внимательнее выбирать место для стоянки, учитывая предстоящие ограничения на время проведения массовых мероприятий.

Очередные парковочные каникулы ждут москвичей с 9 по 11 мая.

Москва

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