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Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первые праздничные дни мая в московском регионе будут прохладными, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре России.

"Завтра еще прохладный день: ночью -3...+2, днём +12...14. Первого мая ночью вновь температуры отрицательные - от -3 до +2, в дневные часы +14...16. 2 мая +12...14, а дальше температура начнет повышаться с каждым днем на пару градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, в итоге к 4-5 мая столбики термометров в столичном регионе покажут от 17 до 22 градусов.

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Сильных осадков, добавил Вильфанд, не будет. "Преимущественно без осадков. Небольшие осадки вероятны 2 и 4 мая, но существенными они не будут. Кроме того, осадки были бы благом - их давно не было, в апреле был дефицит осадков", - сказал собеседник агентства.

Накануне в метеобюро Москвы и области сообщили "Интерфаксу", что с начала апреля на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало лишь 8,6 мм осадков, что стало минимальным значением почти за 100 лет.

"После 1920 и 1921 годов, когда в Москве за месяц выпало по 8 мм осадков, такого сухого апреля не наблюдалось. Норма осадков для четвертого месяца года составляет 44 мм", - сказал собеседник агентства.

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