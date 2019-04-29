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Самым загруженным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вторник, 30 апреля, станет самым загруженным днем для столичных аэропортов, на него приходится 20% всех бронирований авиабилетов с вылетом на майские праздники, показало исследование туристического сервиса Aviasales.

"С учетом высокой предпраздничной загрузки мы рекомендуем путешественникам приезжать в аэропорты заранее, не позднее, чем за 3 часа до вылета. Чтобы избежать пробок, стоит также отказаться от машины и такси и сделать выбор в пользу аэроэкспресса, который точно прибудет вовремя. И, конечно, советуем воспользоваться онлайн-регистрацией, чтобы не терять время на стойках в аэропорту", - сказал "Интерфаксу" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По данным Aviasales, самые популярные внутренние направления на праздники - Сочи, Симферополь, Краснодар, Петербург и Махачкала. В среднем улететь туда можно за 10,5 тыс. рублей.

Среди зарубежных городов лидируют Ереван, Тбилиси, Стамбул, Прага и Париж. Средняя цена билета по таким маршрутам - 19,7 тыс. рублей.

В этом году у россиян будут длинные майские каникулы - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. По данным туроператоров, объем бронирований туров на первую половину мая вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20-25%.

Москва

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