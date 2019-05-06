Поиск

Из-за катастрофы в "Шереметьево" не смогли сесть более 40 самолетов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков рейсов не смогли приземлиться в "Шереметьево" накануне вечером из-за катастрофы самолета "Аэрофлота", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В общей сложности вечером в воскресенье в "Шереметьево" не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы более 40 самолетов", - сказал источник.

Большинство самолетов из "Шереметьево" принял московский аэропорт "Домодедово", остальные ушли на другие запасные аэродромы.

Из-за катастрофы SSJ-100 накануне в "Шереметьево" была задержано более сотни рейсов, работала только одна взлетно-посадочная полоса.

По последним данным, в результате аварийной посадки Superjet, выполнявшего рейс Москва - Мурманск, погибли от 40 до 41 человека.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

6
Шереметьево

Новости по теме

Новости

Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Авиакатастрофа Superjet в "Шереметьево". Обобщение

Авиакатастрофа Superjet в "Шереметьево". Обобщение
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Источник сообщил о гибели гражданина США в авиакатастрофе Superjet

Источник сообщил о гибели гражданина США в авиакатастрофе Superjet
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Глава Минздрава сообщила о 40 погибших в авиакатастрофе Superjet

Глава Минздрава сообщила о 40 погибших в авиакатастрофе Superjet
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Госпитализированы шестеро пострадавших в авиакатастрофе Superjet

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Аэрофлот" опубликовал список выживших пассажиров Superjet

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево"

41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево"
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

СКР подтвердил, что 37 из 78 пассажиров Superjet выжили

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Утеря связи экипажа Superjet с диспетчерами произошла из-за молнии

Утеря связи экипажа Superjet с диспетчерами произошла из-за молнии
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');