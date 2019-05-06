Из-за катастрофы в "Шереметьево" не смогли сесть более 40 самолетов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков рейсов не смогли приземлиться в "Шереметьево" накануне вечером из-за катастрофы самолета "Аэрофлота", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В общей сложности вечером в воскресенье в "Шереметьево" не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы более 40 самолетов", - сказал источник.

Большинство самолетов из "Шереметьево" принял московский аэропорт "Домодедово", остальные ушли на другие запасные аэродромы.

Из-за катастрофы SSJ-100 накануне в "Шереметьево" была задержано более сотни рейсов, работала только одна взлетно-посадочная полоса.

По последним данным, в результате аварийной посадки Superjet, выполнявшего рейс Москва - Мурманск, погибли от 40 до 41 человека.