В больницы поступило не менее восьми пострадавших из "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В настоящее время на лечении в НИИ скорой помощи имени Склифосовского находятся четверо пострадавших в результате пожара на борту самолета SSJ-100, аварийно севшего в аэропорту "Шереметьево" вечером 5 мая.

"Сегодня ночью в институт Склифосовского поступило еще трое пострадавших. Врачи провели полную диагностику состояния пациентов, в настоящее время они находятся в отделении реанимации ожогового центра", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения в понедельник.

Собеседник агентства подчеркнул, что состояние этих троих пациентов оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни в настоящее время нет.

Вечером в воскресенье в НИИ Склифосовского медицинским вертолетом была доставлена пострадавшая в катастрофе женщина в тяжелом состоянии.

Позже в НИИ Вишневского сообщили, что к ним поступили четверо пострадавших при катастрофе в "Шереметьево". Один из них находится в тяжелом состоянии: у женщины много ожогов, ожоговые травмы дыхательных путей, она находится на искусственной вентиляции легких.

У трех других пациентов ушибы, гематомы и термоингаляционные травмы.

По словам врачей, все прибывшие находятся в состоянии шока, с ними будут работать психологи из центра психиатрии имени Сербского.

Ранее "Аэрофлот" опубликовал список выживших в авиакатастрофе; на данный момент в нем 33 человека, пять из которых, по данным авиакомпании, госпитализированы. В Минздраве сообщали о шести госпитализированных.

По данным СК, в авиакатастрофе выжили 37 человек.

При пожаре на борту самолета SSJ-100, накануне загоревшегося во время аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево", погибли, по разным данным, от 40 до 41 человека.