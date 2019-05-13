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В Москве начнут отключать горячую воду в домах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Плановые отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях в Москве начнутся 13 мая и завершатся в конце августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"Также в эти сроки управляющие организации проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения, размещен на сайте ПАО "МОЭК" (online.moek.ru)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью сервиса на сайте "МОЭК", значит, горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.

"Сегодня в Москве продолжительность отключений горячей воды не превышает 10 дней, это обоснованный срок для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности самой большой в стране теплоэнергетической системы", - отметил заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО "МОЭК" Андрей Зенин.

До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а еще раньше - 21 день.

Москва Россия

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