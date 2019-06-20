Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны до 2025 года

До конца июня в регионе начнут рекультивацию шести свалок

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Московской области продолжают работать 15 свалок, в ближайшие 2019-2020 годах закроют пять из них, до 2025 года - еще десять. Это пообещали в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

В прошлые годы в регионе закрыли 24 полигона твердых коммунальных отходов общей площадью 274,6 га и с общим количеством отходов 47,5 млрд тонн.

До конца июня в Подмосковье начнут рекультивацию шести свалок - "Аннино" (Рузский округ), "Кулаковский" (Чехов), "Царево" (Пушкинский округ), "Слизнево" (Наро-Фоминский округ), "Долгопрудный", "Дубна Левобережная".

В связи с мусорной реформой в Подмосковье планируют построить четыре мусоросжигательных завода. Ожидается, что заводы в Воскресенском округе и в Наро-Фоминске будут запущены в октябре 2021 года, .в Солнечногорском и Богородском округах - в мае 2022 года.

Также в регионе построят 12 комплексов по переработке отходов. Три комплекса по сортировке и переработке ТКО уже запущены в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах.