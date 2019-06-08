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Полиция забрала девушку, устроившую пикет в поддержку Голунова у Никулинского суда

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В субботу вечером полиция задержала девушку, которая выставила одиночный пикет у входа в Никулинский суд Москвы, где должен рассматриваться вопрос об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Она стала четвертым по счету пикетчиком, задержанным за день у Никулинского суда. Сотрудники полиции сообщили журналистам, что девушку уводят для профилактической беседы.

Утром полиция задержала у суда трех человек, пришедших поддержать Голунова. Они были освобождены после составления административных протоколов.

Никулинский суд Москвы должен в субботу рассмотреть ходатайство следствия об аресте Голунова. С самого утра на крыльце суда и рядом с его территорией проходили одиночные пикеты.

Журналиста ранее в субботу отвезли в 71-ю городскую больницу для медицинского обследования в связи с подозрениями врачей скорой помощи, что у него может быть сотрясение мозга.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков.

Москва Иван Голунов Медуза

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