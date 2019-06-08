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Третий задержанный на пикете в поддержку Голунова отпущен

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Третьего задержанного сотрудника онлайн-издания "Такие дела" отпустили из отделения полиции по району Раменки, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Всех троих отпустили из отделения", - сказал Мельников.

Ранее он сообщал агентству, что трое репортеров "Таких дел" были доставлены в ОМВД Раменки после того как они устроили пикет в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова у Никулинского суда, где ему должна была избираться мера пресечения.

На всех троих задержанных были составлены протоколы о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. "Они признают что нарушили эту норму, так как есть ограничения касаемо проведения пикетов на территории прилегающей к суду" - сказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

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Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Москва Иван Голунов ОНК Иван Мельников

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