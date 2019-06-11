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Парковка в Москве 12 июня будет бесплатной

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В течение суток 12 июня парковка на всех московских улицах будет бесплатной, включая зоны, где плата берется и по воскресеньям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского паркинга.

При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам, уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем, в Московском паркинге призывают водителей учитывать, что в День России на улицах, особенно в центральных районах, ожидается большое количество жителей и гостей города.

"Просим автомобилистов быть внимательными за рулем и при парковке, а также оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения", - добавили в пресс-службе.

Традиционно по воскресеньям плата в зоне платных парковок не взимается, за исключением наиболее загруженных улиц в центральной части Москвы, где действует максимальный тариф - 380 рублей в час. По праздничным выходным дням парковка бесплатна на всех улицах без исключения.

Москва

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