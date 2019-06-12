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Около двух десятков человек задержаны на несогласованной акции в столице

Около двух десятков человек задержаны на несогласованной акции в столице
Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Николай Сванидзе сообщил, что на несогласованной столичными властями акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержано около двух десятков человек.

"Я сам нахожусь здесь в качестве наблюдателя от СПЧ вместе со своими коллегами (по совету - ИФ). По нашей информации, человек 20 задержали. В основном в майках с Голуновым", - сказал Сванидзе "Интерфаксу".

По его словам, правоохранительные органы действуют корректно в отношении задерживаемых.

"Задержания негрубые, грубости мы не видели, насилия не видели, но задержания имеют место", - сказал Сванидзе.

По данным очевидцев, на марше задержаны также главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло, корреспондент "Дождя" Василий Полонский, корреспондент "Ъ FM" Петр Пархоменко и корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев.

Несогласованная акция в поддержку Голунова, запланированная в виде шествия по маршруту станция метро "Чистые пруды" - здание ГУ МВД РФ, в настоящее время проходит в центре Москвы.

Ранее московские власти предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова. В мэрии сообщили, что организаторы были уведомлены об ответственности за ее проведение в соответствии с действующим законодательством. Власти попросили граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном шествии.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. В столичной полиции заявили, что при личном досмотре, а позднее - и при обыске в квартире - у Голунова были найдены наркотики.

По решению суда Голунов был помещен под домашний арест.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.

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