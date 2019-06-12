Навальный сообщил, что его отпустили из полиции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции после задержания на марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Уже обустроился в камере. Уже провел 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили. Зачем тогда устраивать все это было. Надеюсь, остальных задержанных тоже сейчас повыпускают", - написал Навальный в твиттере вечером в субботу.

Как сообщалось, Навальный был задержан на марше в поддержку Голунова в центре Москвы сегодня днем, после чего его доставили в ОМВД "Строгино".

В отношении оппозиционера был составлен административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Сам Навальный сообщил, что ему вменили "организацию незаконного шествия по бульварам".

Акция в виде шествия в знак поддержки журналиста Голунова, с которого накануне были сняты обвинения в покушении на сбыт наркотиков, прошла в центре Москвы в среду днем. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1,2 тыс. человек, задержанными оказалось более 200.