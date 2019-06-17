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"Справедливая Россия" выдвинет Лесю Рябцеву в Мосгордуму

Она будет выдвигаться по 36-му избирательному округу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение партии "Справедливая Россия" определило 44 человек, которых выдвинет кандидатами на выборах в Мосгордуму. Среди них бывшая помощникца главного редактора "Эха Москвы" Леся Рябцева, сообщил "Интерфаксу" председатель совета отделения Александр Романович.

Список утвердила конференция отделения 17 июня. На заседании выступили кандидаты, по ним прошло голосование.

По словам Романовича, сам он выдвинется по 37-му избирательному округу, член совета регионального отделения и председатель местной ячейки партии в ЦАО Илья Свиридов - по 44-му округу. Рябцева будет выдвигаться по 36-му округу (районы Котловка, Обручевский, Черемушки).

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.

Мосгордума Справедливая Россия Леся Рябцева

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