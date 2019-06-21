В Луховицком районе Подмосковья разгорелся лесной пожар

С ним не могут справиться со среды

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Луховицком районе Московской области вторые сутки продолжается борьба с лесным пожаром, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, низовой пожар начался в Луховицком лесничестве в среду днем. Справиться с ним до сих пор не могут. Пока горят больше 4 га леса.

"Ближайший населенный пункт находится в шести километрах от места пожара. Угрозы перехода огня на дома нет", - сказал собеседник агентства.

Июнь 2019 года выдался для столичного региона жарким и сухим. После короткой прохлады в выходные 15 и 16 июня в Москву вернулась жара. К субботе 22 июня синоптики ожидают повышения температуры до 32 градусов, это может стать температурным рекордом дня, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.