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Московский зоопарк начал трансляцию из вольеров больших панд

Московский зоопарк начал трансляцию из вольеров больших панд
Трехлетний самец большой панды Жуи в Московском зоопарке
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке с понедельника стартовали онлайн-трансляции из вольеров панд Диндин и Жуи.

"С 1 июля понаблюдать за жизнью наших очаровательных бамбуковых медведей можно в режиме реального времени. Трансляцию из павильона "Фауна Китая" ведут сразу восемь камер, благодаря чему можно будет следить за перемещениями панд, а также их активностями как во внешних, так и во внутренних вольерах", - сообщает Московский зоопарк в понедельник.

Две большие панды, самец Жуи и самка Диндин, были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине.

5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приехали в зоопарк посмотреть на панд.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет.

Московский зоопарк

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