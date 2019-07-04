Правозащитники помогут задержанным на акции 12 июня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правозащитники из центров "Мемориал" и "За права человека", "ОВД-Инфо" и Московской хельсинской группы запустили проект по защите задержанных на акции в поддержу журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня.

"Сразу после акции к нам обращались многие из тех, кто был задержан, люди хотели обжаловать действия сотрудников полиции и Росгвардии. Чтобы помочь им всем, мы хотим реализовать следующий проект. На наших сайтах и страницах в Facebook размещены анкеты. Мы просим всех задержанных, кто не хочет оставлять себе просто так, прислать информацию о себе: как с вами связаться, в какое ОВД были доставлены, какие нарушения, по Вашему мнению, были допущены по отношению к вам", - рассказала член движения "За права человека" Ирина Яценко.

На сегодняшний день уже собрано 30 анкет. Координатор помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова рассказала, что после акции произошло объединение адвокатского сообщества: профессиональные юристы готовы помогать задержанным. Они будут подать заявления в МВД, прокуратуру, в суд и направлять жалобы омбудсмену по правам человека.