Правозащитники помогут задержанным на акции 12 июня
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правозащитники из центров "Мемориал" и "За права человека", "ОВД-Инфо" и Московской хельсинской группы запустили проект по защите задержанных на акции в поддержу журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня.
"Сразу после акции к нам обращались многие из тех, кто был задержан, люди хотели обжаловать действия сотрудников полиции и Росгвардии. Чтобы помочь им всем, мы хотим реализовать следующий проект. На наших сайтах и страницах в Facebook размещены анкеты. Мы просим всех задержанных, кто не хочет оставлять себе просто так, прислать информацию о себе: как с вами связаться, в какое ОВД были доставлены, какие нарушения, по Вашему мнению, были допущены по отношению к вам", - рассказала член движения "За права человека" Ирина Яценко.
На сегодняшний день уже собрано 30 анкет. Координатор помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова рассказала, что после акции произошло объединение адвокатского сообщества: профессиональные юристы готовы помогать задержанным. Они будут подать заявления в МВД, прокуратуру, в суд и направлять жалобы омбудсмену по правам человека.
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналист, которого суд отправил под домашний арест, вину не признал.
Задержание вызвало широкий общественный резонанс, 11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.
Несмотря на освобождение 12июня в Москве прошел несогласованный марш в его защиту.